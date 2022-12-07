Я ещё сама не видела но муж сказал огнищееей! B выходные хочу съездить и посмотреть, не терпится. А так, спасибо все в сроки!!! И ребятам привет, брат сказал «молодцы — знают, что делают!». Я думала будут нюансы, у меня все через одно место делается. Была готова на неприятности, а все прошло успешно!