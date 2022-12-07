Все хорошо, спасибо большое!
Эстетическое наслаждение от конструкции. Благодарю за тонкость и индивидуальный подход к каждому!
Все хорошо, спасибо!
Все быстро, в срок и аккуратно!
Спасибо вам большое! Все очень оперативно и понятно, помогли разобраться и выбрать детали) Очень приятно было работать с вами, будем рекомендовать обязательно)
Спасибо, все хорошо сделали!
Все хорошо!
Выглядит всё хорошо, надеюсь, скоро оценим в процессе эксплуатации. Обязательно напишу отзыв и буду рекомендовать вас, уже поделилась контактом!
Спасибо вам большое! Очень круто ребята сделали. Зеркало еще закажу у вас в дальнейшем.
Все отлично, нас все устроило, монтаж оперативно и качественно был выполнен! Спасибо!
Красота! Спасибо огромное!!! Всем буду рекомендовать!!!!
Все замечательно! Рада, что обратились именно к вам!
Перегородку нам установили. Все очень хорошо. Спасибо!
Спасибо, все прошло хорошо, нам все понравилось!
Спасибо Вам большое! Честно, всё на хорошем высоком уровне!
Все прекрасно установили. Очень нравится! Спасибо!
Жена говорит, что все закончили. Все отлично!
Спасибо Вам! Все хорошо получилось!
Спасибо большое за работу! Все красиво получилось, нам понравилось!
Все устраивает! Большое спасибо! Сделали быстро, хорошо, чисто.
Спасибо вам большое! Очень круто ребята сделали.
Все хорошо. Спасибо вам.
Ребята приехали, все установили. Спасибо за хорошую работу!
Все хорошо. Завтра оплачу остаток. Спасибо вам.
Все устраивает! Большое спасибо! Сделали быстро, хорошо, чисто
Монтажники закончили, все 👍🏻
За работу рассчитался, договор подписал.
Оплатили! Спасибо большое!
Все очень хорошо получилось!
Все хорошо, спасибо)
Огромное вам спасибо за оперативность и качество! Всё устраивает, благодарю за то, что нашли время монтажа в субботу.
Ребята приехали, все установили 👌 Спасибо за хорошую работу! 👍
Все четко. Спасибо!
Отлично!
Все отлично!
Все отлично! Я подписала акт.
Все получилось, спасибо!
Отлично! Огромное спасибо вам!
Все хорошо.
Монтаж прошёл успешно. Выглядит красиво. Как в эксплуатации будет могу позже написать.
Все отлично, спасибо!
Все отлично, мы благодарим вас и ребят за профессионализм, коммуникабельность, за то, что вы просто открытые и добрые люди!
Я ещё сама не видела но муж сказал огнищееей! B выходные хочу съездить и посмотреть, не терпится. А так, спасибо все в сроки!!! И ребятам привет, брат сказал «молодцы — знают, что делают!». Я думала будут нюансы, у меня все через одно место делается. Была готова на неприятности, а все прошло успешно!
По стеклу мне все очень нравится😍 Разберусь с керамогранитом в душевой и закажу у Вас ограждение тоже
Все хорошо прошло. Результат супер! Спасибо!
Все хорошо! Очень понравилось как получилось!
Все хорошо. Результатом довольны. Спасибо!!!
Всё идеально прошло, спасибо. Мы довольны результатом!
Спасибо! Будем вас рекомендовать!
Всё отлично!
Всё четко! Спасибо!
Красота 😍 Спасибо большое!
Все отлично! Спасибо вам большое!
Спасибо вам большое! Сильно нравится 😍 Всё как я и задумывала)))
Перегородка хорошая! Сегодня испытал ее. Плотно прилегает, не протекает. Все супер!
Вроде всё хорошо. Еще не затестил.
Отлично! Приятно с вами иметь дело.
Всё обалденно! Очень красиво!
Все отлично сделали!
Все хорошо, нареканий нет.
Все отлично! Спасибо!
На 5+ буду рекомендовать Вас. Спасибо!
Всё хорошо!
Все понравилось. Парни молодцы!
Все хорошо, спасибо!
Все отлично! На сколы на трещины посмотрели — все хорошо. Поставили очень оперативно. Спасибо!
Все хорошо. Спасибо за труд за отличных специалистов!
Очень хорошая перегородка. Воду держит. Плотно прилегает, не протекает. Хоть купаться можно!
Всё отлично, стекло стало ровно окрашенным! Спасибо за прекрасную работу!
Все хорошо. Спасибо, очень качественно все сделали, я рада!