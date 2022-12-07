Екатеринбург
+7 (343) 2000-383
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IRON GLASS

Отзывы

Все хорошо, спасибо большое!

Хамзат, Поселок Полевой, Екатеринбург (скриншот)

Эстетическое наслаждение от конструкции. Благодарю за тонкость и индивидуальный подход к каждому!

Анастасия, Коттеджный поселок Карасьеозерский, Екатеринбург (скриншот)

Все хорошо, спасибо!

Тимофей, Екатеринбург, р-он Академический, ул. Николая Кичигина, д. 9 (скриншот)

Все быстро, в срок и аккуратно!

Наталья, Екатеринбург, ЖК Полесье (скриншот)

Спасибо вам большое! Все очень оперативно и понятно, помогли разобраться и выбрать детали) Очень приятно было работать с вами, будем рекомендовать обязательно)

Олеся, Екатеринбург, Машинная 1Б/5 (скриншот)

Спасибо, все хорошо сделали!

Валентина, Екатеринбург, Металлургов 63 (скриншот)

Все хорошо!

Никита, Екатеринбург, Стахановская 43а (скриншот)

Выглядит всё хорошо, надеюсь, скоро оценим в процессе эксплуатации. Обязательно напишу отзыв и буду рекомендовать вас, уже поделилась контактом! 

Екатерина, Свердловская обл., Реж (скриншот)

Спасибо вам большое! Очень круто ребята сделали. Зеркало еще закажу у вас в дальнейшем.

Екатеринбург, Синие Камни, Бульвар Сергея Есенина (скриншот)

Все отлично, нас все устроило, монтаж оперативно и качественно был выполнен! Спасибо!

Евгения, Екатеринбург, Академический р-он, ул. Рябинина (скриншот)

Красота! Спасибо огромное!!! Всем буду рекомендовать!!!!

Илья, Свердловская обл, Малые Брусяны, д. Гусева (скриншот)

Все замечательно! Рада, что обратились именно к вам!

Анастасия, Нижний Тагил (скриншот)

Перегородку нам установили. Все очень хорошо. Спасибо!

Татьяна, Екатеринбург, ЖК Татлин (скриншот)

Спасибо, все прошло хорошо, нам все понравилось!

Ольга, Свердловсякая обл., Сысертский район, КП Заповедник (скриншот)

Спасибо Вам большое! Честно, всё на хорошем высоком уровне!

Альберт, Свердловская обл., Шувакиш  (скриншот)

Все прекрасно установили. Очень нравится! Спасибо!

Надежда, Свердловская обл., Сысерть  (скриншот)

Жена говорит, что все закончили. Все отлично!

Дмитрий, Екатеринбург, ЖК Квартал Федерация (скриншот)

Спасибо Вам! Все хорошо получилось!

Александра, Екатеринбург, микрорайон Солнечный (скриншот)

Спасибо большое за работу! Все красиво получилось, нам понравилось!

Екатерина, Екатеринбург, ЖК Калиновский (скриншот)

Все устраивает! Большое спасибо! Сделали быстро, хорошо, чисто.

Ольга, Екатеринбург, ЖК Шишимская горка (скриншот)

Спасибо вам большое! Очень круто ребята сделали.

Андрей, Екатеринбург, микрорайон Синие Камни (скриншот)

Все хорошо. Спасибо вам.

Юрий, Екатеринбург, КП Палникс (скриншот)

Ребята приехали, все установили. Спасибо за хорошую работу!

Александр, с. Малое Седельниково, ул.Цветочная (скриншот)

Все хорошо. Завтра оплачу остаток. Спасибо вам.

Юрий, коттеджный посёлок «Палникс» (скриншот)

Все устраивает! Большое спасибо! Сделали быстро, хорошо, чисто

Ольга, ЖК «Шишимская горка», Екатеринбург (скриншот)

Монтажники закончили, все 👍🏻
За работу рассчитался, договор подписал.

Василий, Вторчермет, Чкаловский р-он, Екатеринбург (скриншот)

Оплатили! Спасибо большое! 
Все очень хорошо получилось!

Марат, ул. Бакинский Комиссаров, Орджоникидзевкий р-он, Екатеринбург (скриншот)

Все хорошо, спасибо)

Дарья, коттеджный поселок «Рысь» («Заповедник»), Екатеринбург (скриншот)

Огромное вам спасибо за оперативность и качество! Всё устраивает, благодарю за то, что нашли время монтажа в субботу.

Глеб, ЖК «Уральский», Кировский р-он, Екатеринбург (скриншот)

Ребята приехали, все установили 👌 Спасибо за хорошую работу! 👍

Александр, коттедж в г. Ревда (скриншот)

Все четко. Спасибо!

Алексей, Екатеринбург (скриншот)

Отлично!

Юрий, Екатеринбург (скриншот)

Все отлично!

Светлана, Екатеринбург (скриншот)

Все отлично! Я подписала акт.

Мария, Екатеринбург (скриншот)

Все получилось, спасибо!

Игорь, Екатеринбург (скриншот)

Отлично! Огромное спасибо вам!

Неля, Екатеринбург (скриншот)

Все хорошо.

Дмитрий, Екатеринбург (скриншот)

Монтаж прошёл успешно. Выглядит красиво. Как в эксплуатации будет могу позже написать.

Андрей, Екатеринбург (скриншот)

Все отлично, спасибо!

Екатерина, Горный щит (скриншот)

Все отлично, мы благодарим вас и ребят за профессионализм, коммуникабельность, за то, что вы просто открытые и добрые люди!

Ольга, Екатеринбург (скриншот)

Я ещё сама не видела но муж сказал огнищееей! B выходные хочу съездить и посмотреть, не терпится. А так, спасибо все в сроки!!! И ребятам привет, брат сказал «молодцы — знают, что делают!». Я думала будут нюансы, у меня все через одно место делается. Была готова на неприятности, а все прошло успешно!

Светлана, Екатеринбург (скриншот)

По стеклу мне все очень нравится😍 Разберусь с керамогранитом в душевой и закажу у Вас ограждение тоже

Ольга, Екатеринбург (скриншот)

Все хорошо прошло. Результат супер! Спасибо!

Евгений, Екатеринбург (скриншот)

Все хорошо! Очень понравилось как получилось!

Дилара, Екатеринбург (скриншот)

Все хорошо. Результатом довольны. Спасибо!!!

Евгений, с. Балтым (скриншот)

Всё идеально прошло, спасибо. Мы довольны результатом!

Ирина, Екатеринбург (скриншот)

Спасибо! Будем вас рекомендовать!

Наталья, Красноуфимск, Свердловская область (скриншот)

Всё отлично!

Егор, СНТ «Поле чудес» (скриншот)

Всё четко! Спасибо!

Ангелина, Екатеринбург (скриншот)

Красота 😍 Спасибо большое!

Юлия, п. Палкино (скриншот)

Все отлично! Спасибо вам большое!

Илья, Екатеринбург (скриншот)

Спасибо вам большое! Сильно нравится 😍 Всё как я и задумывала)))

Виктория, Екатеринбург (скриншот)

Перегородка хорошая! Сегодня испытал ее. Плотно прилегает, не протекает. Все супер!

Максим, Екатеринбург (скриншот)

Вроде всё хорошо. Еще не затестил.

Руслан, Екатеринбург (скриншот)

Отлично! Приятно с вами иметь дело.

Алексей, п. Совхозный (скриншот)

Всё обалденно! Очень красиво!

Наталья, п. Исток (скриншот)

Все отлично сделали!

Ольга, Екатеринбург (скриншот)

Все хорошо, нареканий нет.

Семен, Екатеринбург (скриншот)

Все отлично! Спасибо!

Евгений, Екатеринбург (скриншот)

На 5+ буду рекомендовать Вас. Спасибо!

Юрий, Екатеринбург (скриншот)

Всё хорошо!

Иван, Екатеринбург (скриншот)

Все понравилось. Парни молодцы!

Тахмина, Екатеринбург (скриншот)

Все хорошо, спасибо!

Александр, Кушва (скриншот)

Все отлично! На сколы на трещины посмотрели — все хорошо. Поставили очень оперативно. Спасибо!

Алёна, Екатеринбург (скриншот)

Все хорошо. Спасибо за труд за отличных специалистов!

Ирина, Екатеринбург (скриншот)

Очень хорошая перегородка. Воду держит. Плотно прилегает, не протекает.  Хоть купаться можно!

Максим, Екатеринбург (скриншот)

Всё отлично, стекло стало ровно окрашенным! Спасибо за прекрасную работу!

Наталья, Екатеринбург (скриншот)

Все хорошо. Спасибо, очень качественно все сделали, я рада!

Ольга, Екатеринбург (скриншот)

ООО «АЙРОН-ГЛАСС»
Производство стеклянных конструкций в Екатеринбурге

Душевые перегородки в ХМАО

+7 (343) 2000-383, +7 908 633-00-52
zakaz@i-glass.pro

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