Сегодня невозможно представить ни один проект жилого дома или квартиры без зеркал. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни, выполняя не только свое прямое назначение, но и выступая как важная стилевая составляющая интерьера. Зеркала на заказ активно используются дизайнерами для визуального расширения пространства, декоративного оформления и создания точечной подсветки.
Мы предлагаем изготовление зеркал на заказ в Екатеринбурге, ориентируясь на ваши индивидуальные размеры и проекты.
Зеркала АЙРОН-ГЛАСС идеально подойдут для жилых домов и квартир. Наш многолетний опыт в производстве душевых кабин и перегородок позволяет нам глубоко понимать специфику условий эксплуатации ванных комнат — высокая влажность, контакт с водой, образование налета. Благодаря этому наши зеркала для ванных комнат и душевых кабин отличаются надежностью, устойчивостью к внешним воздействиям и долговечностью, обеспечивая идеальный вид и функциональность даже в сложных условиях.
Зеркала – важный элемент современного интерьера, способный визуально расширить пространство, добавить света и подчеркнуть стиль помещения. Мы предлагаем изготовление зеркал на заказ в Екатеринбурге, ориентируясь на ваши индивидуальные размеры и проекты.
В нашем ассортименте — классические зеркала под вклейку, модели с подсветкой и дизайнерские решения сложных форм.
Мы используем качественные материалы и современные технологии, чтобы гарантировать надежность и долговечность наших изделий.
Для создания наших зеркал мы используем многослойную структуру:
Мы специализируемся на изготовлении зеркал любой сложности и предоставляем комплексные услуги:
Мы изготавливаем зеркала по индивидуальным заказам, поэтому стоимость зависит от множества факторов:
Цена изготовления зеркала — от 4 500 ₽/м².
Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранной комплектации.
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2. Снятие замеров на объекте. Предоставление образцов, уточнение дизайна, выбор материалов
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4. Производство из качественных и безопасных материалов
5. Доставка и монтаж в удобное вам время
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Мы изготавливаем зеркала под заказ, исходя из индивидуальных размеров и проектов.
Стандартные сроки изготовления составляют 7-10 рабочих дней. Для сложных дизайнерских решений сроки могут быть увеличены.
Да, мы предоставляем услуги монтажа зеркал в Екатеринбурге и области.
Основа для производства зеркал — это стекло. Отсюда зеркала, как и стекла, доступны к заказу в следующих видах:
Да, мы изготавливаем зеркала с LED-подсветкой различных оттенков: холодный, нейтральный и теплый свет.
Да, мы изготавливаем зеркала, которые отлично подходят для душевых кабин. Они устойчивы к влаге благодаря защитному слою меди и полимерному покрытию. Вы можете заказать зеркало в душевую кабину с учетом любых размеров и форм.
Вы можете оставить заявку через форму на сайте или связаться с нами по телефону. Мы обсудим ваш проект и поможем выбрать материалы.