Екатеринбург
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IRON GLASS

Изготовление зеркал в Екатеринбурге

Сегодня невозможно представить ни один проект жилого дома или квартиры без зеркал. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни, выполняя не только свое прямое назначение, но и выступая как важная стилевая составляющая интерьера. Зеркала на заказ активно используются дизайнерами для визуального расширения пространства, декоративного оформления и создания точечной подсветки.

Мы предлагаем изготовление зеркал на заказ в Екатеринбурге, ориентируясь на ваши индивидуальные размеры и проекты.

Зеркала АЙРОН-ГЛАСС идеально подойдут для жилых домов и квартир. Наш многолетний опыт в производстве душевых кабин и перегородок позволяет нам глубоко понимать специфику условий эксплуатации ванных комнат — высокая влажность, контакт с водой, образование налета. Благодаря этому наши зеркала для ванных комнат и душевых кабин отличаются надежностью, устойчивостью к внешним воздействиям и долговечностью, обеспечивая идеальный вид и функциональность даже в сложных условиях.

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Цена изготовления зеркала — от 4 500 ₽/м²
Зеркала в Екатеринбурге

Производство зеркал на заказ

Зеркала – важный элемент современного интерьера, способный визуально расширить пространство, добавить света и подчеркнуть стиль помещения. Мы предлагаем изготовление зеркал на заказ в Екатеринбурге, ориентируясь на ваши индивидуальные размеры и проекты.

В нашем ассортименте — классические зеркала под вклейку, модели с подсветкой и дизайнерские решения сложных форм.

Мы используем качественные материалы и современные технологии, чтобы гарантировать надежность и долговечность наших изделий.

Материалы и технологии

Для создания наших зеркал мы используем многослойную структуру:

  • Лист стекла с напылением из серебра, алюминия или титана.
  • Защитный слой меди для устойчивости к влаге и механическим повреждениям.
  • Полимерное покрытие для долговечности.

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Mirror Iron Glass Ekb 07

Почему стоит выбрать наши зеркала

Мы специализируемся на изготовлении зеркал любой сложности и предоставляем комплексные услуги:

  • Индивидуальный подход к каждому проекту.
  • Современные технологии производства.
  • Широкий выбор материалов и вариантов отделки.
  • Доставка и монтаж в Екатеринбурге и Свердловской области
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Стоимость зеркал на заказ

Мы изготавливаем зеркала по индивидуальным заказам, поэтому стоимость зависит от множества факторов:

  • Размеры изделия;
  • Выбранные материалы (серебро, бронза, графит, осветленное стекло);
  • Дополнительные функции, такие как подсветка;
  • Сложность формы и дизайн проекта.
  • Дополнительные услуги, включая доставку и монтаж.

Цена изготовления зеркала — от 4 500 ₽/м².

Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранной комплектации.

Хотите узнать точную цену? Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию и расчет вашего проекта.

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Зеркала на заказ в Екатеринбурге от производителя

Вы можете сделать заказ, позвонив нам по номеру +7 (343) 2000-383 или заполнив форму обратной связи!
Круглое зеркало с подсветкой в ванной
Зеркало в прихожую на заказ
Зеркало с подсветкой
Изготовление зеркал на заказ
Круглое зеркало с подсветкой на заказ для ванной
Круглое зеркало с подсветкой на заказ
Большое зеркало на заказ
Зеркала в Екатеринбурге

Как мы работаем

1. Предварительный расчет стоимости по вашему запросу

2. Снятие замеров на объекте. Предоставление образцов, уточнение дизайна, выбор материалов

3. Подготовка сметы и согласование договора

4. Производство из качественных и безопасных материалов

5. Доставка и монтаж в удобное вам время

6. Гарантия качества на все выполненные работы

OOO «Айрон-Гласс»

+7(343) 2000-383

+7 908 633-00-52

zakaz@i-glass.pro

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Вопросы о производстве зеркал на заказ

Какие зеркала вы предлагаете?

Мы изготавливаем зеркала под заказ, исходя из индивидуальных размеров и проектов.

Сколько времени занимает изготовление зеркала?

Стандартные сроки изготовления составляют 7-10 рабочих дней. Для сложных дизайнерских решений сроки могут быть увеличены.

Выполняете ли вы монтаж зеркал?

Да, мы предоставляем услуги монтажа зеркал в Екатеринбурге и области.

Какие материалы доступны для изготовления зеркал?

Основа для производства зеркал — это стекло. Отсюда зеркала, как и стекла, доступны к заказу в следующих видах:

  • прозрачное
  • осветленное Сrystal
  • тонированное серое
  • тонированное коричневое (бронза)

Можно ли заказать зеркало с подсветкой?

Да, мы изготавливаем зеркала с LED-подсветкой различных оттенков: холодный, нейтральный и теплый свет.

Подходит ли зеркало для душевой кабины?

Да, мы изготавливаем зеркала, которые отлично подходят для душевых кабин. Они устойчивы к влаге благодаря защитному слою меди и полимерному покрытию. Вы можете заказать зеркало в душевую кабину с учетом любых размеров и форм.

Как оформить заказ на зеркало?

Вы можете оставить заявку через форму на сайте или связаться с нами по телефону. Мы обсудим ваш проект и поможем выбрать материалы.

ООО «АЙРОН-ГЛАСС»
Производство стеклянных конструкций в Екатеринбурге

Душевые перегородки в ХМАО

+7 (343) 2000-383, +7 908 633-00-52
zakaz@i-glass.pro

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