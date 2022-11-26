Екатеринбург
+7 (343) 2000-383
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IRON GLASS

Стеклянные конструкции в Екатеринбурге

Производим конструкции из стекла для квартир, домов и коммерческих предприятий в Екатеринбурге и области:

Полный цикл работ: замеры, оценка, производство, доставка, монтаж и гарантийное обслуживание. Контролируем качество на всех этапах.

Работы выполняют технические специалисты с большим опытом работы со стеклом, используя современное оборудование. Качественные и безопасные материалы — абсолютный принцип нашей работы.

  • glass office partitions
    Офисные перегородки
  • stairs
    Лестница в коттедже
  • terassa
    Терраса в частном доме

Продукция

Стеклянные конструкции в Екатеринбурге

Заказ по телефону +7 (343) 2000-383 или заполните форму на сайте!

Преимущества

Качество

Мы используем только качественные и безопасные материалы. Это абсолютный принцип нашей работы.

Опыт

Работаем со стеклом уже более 8 лет и знаем все тонкости его производства и особенности работы с ним. Высококлассные технические специалисты — наша гордость и наша опора.

Сервис

Бесплатно выезжаем на замеры и проводим подробную консультацию с предоставлением образцов стекла и фурнитуры.

Доставка

Самостоятельно выполняем доставку, гарантируем скорость и надежность на каждом этапе работ.

Монтаж

Монтаж осуществляют только опытные специалисты, оснащенные современным техническим оборудованием для замеров и установки изделий.

Гарантия

Мы даем гарантию на наши изделия и выполненные работы. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наши изделия служили вам долгие годы.

Как мы работаем

1. Предварительный расчет стоимости по вашему запросу

2. Снятие замеров на объекте. Предоставление образцов, уточнение дизайна, выбор материалов

3. Подготовка сметы и согласование договора

4. Производство из качественных и безопасных материалов

5. Доставка и монтаж в удобное вам время

6. Гарантия качества на все выполненные работы

OOO «Айрон-Гласс»

+7(343) 2000-383

+7 908 633-00-52

zakaz@i-glass.pro

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ООО «АЙРОН-ГЛАСС»
Производство стеклянных конструкций в Екатеринбурге

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+7 (343) 2000-383, +7 908 633-00-52
zakaz@i-glass.pro

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