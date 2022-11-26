Производим конструкции из стекла для квартир, домов и коммерческих предприятий в Екатеринбурге и области:
Полный цикл работ: замеры, оценка, производство, доставка, монтаж и гарантийное обслуживание. Контролируем качество на всех этапах.
Работы выполняют технические специалисты с большим опытом работы со стеклом, используя современное оборудование. Качественные и безопасные материалы — абсолютный принцип нашей работы.
Мы используем только качественные и безопасные материалы. Это абсолютный принцип нашей работы.
Работаем со стеклом уже более 8 лет и знаем все тонкости его производства и особенности работы с ним. Высококлассные технические специалисты — наша гордость и наша опора.
Бесплатно выезжаем на замеры и проводим подробную консультацию с предоставлением образцов стекла и фурнитуры.
Самостоятельно выполняем доставку, гарантируем скорость и надежность на каждом этапе работ.
Монтаж осуществляют только опытные специалисты, оснащенные современным техническим оборудованием для замеров и установки изделий.
Мы даем гарантию на наши изделия и выполненные работы. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наши изделия служили вам долгие годы.
1. Предварительный расчет стоимости по вашему запросу
2. Снятие замеров на объекте. Предоставление образцов, уточнение дизайна, выбор материалов
3. Подготовка сметы и согласование договора
4. Производство из качественных и безопасных материалов
5. Доставка и монтаж в удобное вам время
6. Гарантия качества на все выполненные работы
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